Rencontre Dédicace avec Ginette DONNET 4 bis rue Frédéric Bastiat Mugron, 27 août 2023, Mugron.

Mugron,Landes

A l’occasion de la publication de ses deux livres, j’ai le plaisir de recevoir dans la librairie Ginette DONNET pour nous parler de sa méthode à l’attention des DYS basée sur la manipulation de pâte à modeler

Vous êtes chaleureusement invités à vous joindre à nous et prendre part à la conversation.

Les livres dont il sera question :

– LECTURE POUR TOUS : apprendre autrement

– DYSORTHOGRAPHIE : grammaire de base. Une approche différente.

2023-08-27 fin : 2023-09-27 19:30:00. EUR.

4 bis rue Frédéric Bastiat Le Plumier d’Eugénie

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



To coincide with the publication of her two books, I’m delighted to welcome Ginette DONNET to the bookshop to talk about her method for Dyslexic learners, based on modelling clay

You are warmly invited to join us and take part in the conversation.

Books to be discussed:

– READING FOR ALL: learning differently

– DYSORTHOGRAPHY: basic grammar. A different approach

Coincidiendo con la publicación de sus dos libros, tengo el placer de recibir en la librería a Ginette DONNET, que nos hablará de su método para niños disléxicos, basado en la plastilina

Le invito cordialmente a unirse a nosotros y participar en la conversación.

Libros que se comentarán:

– LECTURA PARA TODOS: aprender de otra manera

– DISORTOGRAFÍA: gramática básica. Un enfoque diferente

Anlässlich der Veröffentlichung ihrer beiden Bücher habe ich das Vergnügen, Ginette DONNET in der Buchhandlung zu empfangen, um mit ihr über ihre Methode für DYS zu sprechen, die auf der Handhabung von Modelliermasse beruht

Sie sind herzlich eingeladen, sich zu uns zu gesellen und an dem Gespräch teilzunehmen.

Die Bücher, über die wir sprechen werden

– LESEN FÜR ALLE: anders lernen

– DYSORTHOGRAPHIE: Grundlegende Grammatik. Ein anderer Ansatz

