MAL VU MAL DIT – lecture à voix haute 4 bis rue Frédéric Bastiat 40250 MUGRON Mugron, 1 décembre 2023, Mugron.

Mugron,Landes

Le Plumier d’Eugénie a le plaisir de vous inviter pour une lecture à voix haute organisée par La Scène Déménage.

Paula DE OLIVEIRA nous fera vibrer sur MAL VU MAL DIT texte de Samuel BECKETT, publié en 1981.

» A travers l’histoire d’une femme âgée, dans sa maison en pleine campagne, et dans ses rares déplacements au dehors, Samuel BECKETT, avec sa langue inimitable et son humour, joue avec les questions de la mémoire, de la perception, de l’acte d’écrire et de décrire »

A l’issue de la lecture nous grignoterons plats et boissons apportés par chacun…. Pour plus de convivialité !!!.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. EUR.

4 bis rue Frédéric Bastiat 40250 MUGRON Le Plumier d’Eugénie

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Le Plumier d’Eugénie is delighted to invite you to a read-aloud organized by La Scène Déménage.

Paula DE OLIVEIRA will thrill us with MAL VU MAL DIT, a text by Samuel BECKETT, published in 1981.

« Through the story of an elderly woman, in her house in the countryside, and in her rare travels outside, Samuel BECKETT, with his inimitable language and humor, plays with questions of memory, perception, and the act of writing and describing »

At the end of the reading, we’ll have a bite to eat and a drink brought by everyone…. For more conviviality!!!

Le Plumier d’Eugénie tiene el placer de invitarle a una lectura organizada por La Scène Déménage.

Paula DE OLIVEIRA nos deleitará con MAL VU MAL DIT de Samuel BECKETT, publicada en 1981.

« A través de la historia de una anciana, en su casa en medio del campo, y en sus raras salidas al exterior, Samuel BECKETT, con su lenguaje y su humor inimitables, juega con las cuestiones de la memoria, la percepción y el acto de escribir y describir »

Al final de la lectura, comeremos algo y tomaremos una copa entre todos…. ¡¡¡Para más convivencia!!!

Le Plumier d’Eugénie freut sich, Sie zu einer von La Scène Déménage organisierten Vorlesestunde einzuladen.

Paula DE OLIVEIRA wird uns mit MAL VU MAL DIT, einem Text von Samuel BECKETT aus dem Jahr 1981, begeistern.

« In der Geschichte einer älteren Frau in ihrem Haus auf dem Land und bei ihren seltenen Reisen nach draußen spielt Samuel BECKETT mit seiner unnachahmlichen Sprache und seinem Humor mit den Fragen der Erinnerung, der Wahrnehmung, des Schreibens und des Beschreibens »

Im Anschluss an die Lesung knabbern wir an Speisen und Getränken, die jeder selbst mitbringt….. Für mehr Geselligkeit!!!

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Terres de Chalosse