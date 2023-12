L’ARDOISE – MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE 4 bis rue du Maréchal Leclerc Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre au restaurant l'Ardoise à Pornic !

MENU Apéritif

Amuse-bouche Terre et Mer :

Crémeux au canard confit et queues de langoustines sur son feuilleté Entrée

Tartare de Saint-Jacques, brunoise de fenouil aux agrumes Plats

Rosé de magret de canard sauce aux airelles et poires au roquefort

OU

Filet de Saint-Pierre dans sa brique, risotto aux asperges vertes et sauce au poivre vert Fromages

Buffet de fromages Dessert

Pavlova pommes caramélisées et cannelle .

4 bis rue du Maréchal Leclerc Sainte Marie sur Mer

Pornic 44210

