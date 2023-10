CONFERENCE UPT « un regard sur l’histoire Sociale en Haute-Loire : Les pommes de terre un atout majeur pendant la Grande Guerre 4 bis rue du château Monistrol-sur-Loire, 23 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Conférence sur les pommes de terre un atout majeur pendant la Grande Guerre

Par Annie GENTES.

2023-11-23 18:30:00 fin : 2023-11-23 . .

4 bis rue du château château des Evèques

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Conference on potatoes, a major asset during the Great War

By Annie GENTES

Conferencia sobre la patata, una baza importante durante la Gran Guerra

Por Annie GENTES

Konferenz über Kartoffeln ein wichtiger Trumpf während des Ersten Weltkriegs

Von Annie GENTES

