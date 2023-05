Exposition d’été au Château des Evèques 4 Bis rue du Château, 8 juillet 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Exposition sur les Arts de la table.

Exposition de la Société d’histoire et des Amis du Château..

2023-07-08 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-30 19:00:00. .

4 Bis rue du Château Château des Evêques

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition on tableware.

Exhibition by the Société d’histoire et des Amis du Château.

Exposición sobre la vajilla.

Exposición de la Sociedad Histórica y Amigos del Castillo.

Ausstellung über die Kunst der Tischkultur.

Ausstellung der Société d’histoire et des Amis du Château (Geschichtsverein und Freunde des Schlosses).

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron