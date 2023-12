Boutique de Noël INTAGLIO et invités 4 bis rue des Saussis Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

fin : 2023-12-16 18:00:00 . Nous sommes très heureux d’accueillir deux incroyables artistes pour partager notre Boutique de Noël. Vous pourrez y découvrir notre traditionnelle papeterie artisanale mais aussi des peintures petits formats, linogravures et dessins de Damien Racine et Sarah Voisin.

Et déguster une boisson chaude avec les Artistes ! Et de 15h à 16h30 nous proposons une visite guidée de l’Atelier et une Initiation à l’Impression Typographique avec Stéphane. Vous repartirez avec une Affiche que vous aurez imprimée de vos mains.

4 bis rue des Saussis Imprimerie Intaglio

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

