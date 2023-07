EXPOSITION MARIE SAKSIK 4 bis Rue des Martyrs Minerve, 7 juillet 2023, Minerve.

Minerve,Hérault

Exposition de bronzes, ceramiques et terres cuites de l’artiste Marie Saksik.

2023-07-07 fin : 2023-08-07 . .

4 bis Rue des Martyrs

Minerve 34210 Hérault Occitanie



Exhibition of bronzes, ceramics and terracottas by artist Marie Saksik

Exposición de bronces, cerámicas y terracotas de la artista Marie Saksik

Ausstellung von Bronzen, Keramiken und Terrakotten der Künstlerin Marie Saksik

