HyperNoël : marché des créateurs et douceurs d’hiver 4 bis Rue de Mars Reims, 15 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Le Cellier fête à nouveau l’Hypernoël !

Venez vous émerveiller et dénicher les curiosités , illustrations, microéditions et autres pépites. Également des hyperateliers, gratuits sur réservation, pour découvrir des pratiques artistiques toujours pétillantes et originales..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

4 bis Rue de Mars Le Cellier

Reims 51100 Marne Grand Est



Le Cellier celebrates Hypernoël again!

Come and marvel at curiosities, illustrations, microeditions and other nuggets. There will also be free hyperateliers (reservation required), where you can discover new and original artistic practices.

¡Le Cellier celebra de nuevo el Hypernoël!

Venga a maravillarse con las curiosidades, ilustraciones, micropublicaciones y otras pepitas de oro. También habrá hipertalleres, gratuitos (previa reserva), en los que podrá descubrir las prácticas artísticas más originales y chispeantes.

Le Cellier feiert wieder Hypernoel!

Lassen Sie sich verzaubern und entdecken Sie Kuriositäten, Illustrationen, Mikroausgaben und andere Nuggets. Außerdem gibt es kostenlose Hyperateliers, für die man sich anmelden muss, um die immer prickelnden und originellen künstlerischen Praktiken zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme du Grand Reims