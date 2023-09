Exposition « Portraaits au féminin » 4 bis Rue de la Poste Martizay Catégories d’Évènement: Indre

Martizay Exposition « Portraaits au féminin » 4 bis Rue de la Poste Martizay, 7 octobre 2023, Martizay. Martizay,Indre Exposition par Etienne Fradin.

Mardi 2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-31 . EUR.

4 bis Rue de la Poste

Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire



Exhibition by Etienne Fradin Exposición de Etienne Fradin Ausstellung von Etienne Fradin Mise à jour le 2023-09-18 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Martizay Autres Lieu 4 bis Rue de la Poste Adresse 4 bis Rue de la Poste Ville Martizay Departement Indre Lieu Ville 4 bis Rue de la Poste Martizay latitude longitude 46.8068316;1.043741

4 bis Rue de la Poste Martizay Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martizay/