Bourse aux minéraux 4 bis Rue Alphonse Daudet Tarbes, 11 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le Club minéralogique paléontologique pyrénéen des 3B est heureux de vous accueillir à cette bourse-exposition sur la géologie et minéralogie des Pyrénées : recherche, étude, conservation des espèces minérales et fossiles.

> A découvrir tout le week-end de 10h à 18h

A noter : La Foire des Hobbies fut créée par l’association elle-même, fondée en 1972..

2023-11-11 10:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

4 bis Rue Alphonse Daudet TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Club Minéralogique Paléontologique Pyrénéen des 3B is delighted to welcome you to this bourse-exposition on the geology and mineralogy of the Pyrenees: research, study and conservation of mineral and fossil species.

> To be discovered all weekend from 10am to 6pm

Please note: The Foire des Hobbies was created by the association itself, founded in 1972.

El Club Minéralogique Paléontologique Pyrénéen des 3B se complace en darle la bienvenida a esta exposición-feria sobre la geología y mineralogía de los Pirineos: investigación, estudio y conservación de especies minerales y fósiles.

> A descubrir todo el fin de semana de 10 a 18 h

Atención El Salón del Hobby ha sido creado por la propia asociación, fundada en 1972.

Der Club minéralogique paléontologique pyrénéenen des 3B freut sich, Sie zu dieser Ausstellungsbörse über die Geologie und Mineralogie der Pyrenäen begrüßen zu dürfen: Forschung, Studium, Erhaltung von mineralischen und fossilen Arten.

> Zu entdecken das ganze Wochenende von 10 bis 18 Uhr

Zum Vormerken: Die Hobbybörse wurde von dem 1972 gegründeten Verein selbst ins Leben gerufen.

