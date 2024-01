LATER. 4 BIS Rennes, jeudi 4 avril 2024.

C’est la passion pour la musique qui fait se rencontrer Charles, Paul, Noah et Théo. Seréunissant toutes les semaines pour composer, écrire, ou encore prendre des pauses caféinterminables sur la terrasse, le groupe noue une amitié au fur et à mesure que se forge leuridentité musicale. Rapidement, cette identité prend un nom: Later.Alternant entre leurs deux studios situés dans le quartier animé de Pigalle et dans unemaison isolée en périphérie de Paris, Later. est riche de paradoxes qui en font leur force:le groupe français écrit ses chansons en anglais, s’inspirant de styles et d’époques propresà chaque membre, de la pop au jazz, à la soul ou encore au french-touch et au rock, pourfaçonner une musique intimiste, spontanée mais richement produite.En mars 2019, leur musique attire l’attention du label français Kitsuné qui sort leur premiersingle L.Y.E . Peu de temps après, ils signent chez Cookie Records leurs deux premiersEPs « On Time » et « The Daydream » qui reçoivent l’attention de plusieurs radios commeNova, FIP, et France Inter qui les reçoit au micro de Laurent Goumarre. France 2 les décritmême comme la relève des Daft Punk dans une émission spéciale sur le duo iconique. Unan seulement après leurs débuts, Bon Entendeur leur propose de sortir « Get up! » àl’occasion de leur toute première compilation. Leur morceau phare Highway 10 a mêmeété joué et partagé depuis l’espace par l’astronaute Thomas Pesquet lors de sa dernièremission. Déjà annoncé avec plusieurs singles et des clips diffusés jusqu’à MTV Mexico et ausein de la BO de la dernière saison d’Emily in Paris, leur premier album Walking on theLine est sorti le 17 mars 2023.

Début : 2024-04-04 à 20:00

4 BIS COURS DES ALLIES 35000 Rennes