Spectacle « Kroum l’ectoplasme » – Les dimanches chez Monsieur Sarrazin 4 bis Quai de l’Adour Tarbes, dimanche 11 février 2024.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 16:00:00

fin : 2024-02-11 17:30:00

Depuis 17 ans, Le Pari soutient la pratique du théâtre amateur en ouvrant ses portes aux compagnies de la région le temps d’une semaine dédiée : Le Pari Passion.

Cet événement permet ainsi à la vie théâtrale associative des Hautes-Pyrénées et des départements voisins d’exprimer sa créativité et sa passion pour le théâtre.

La fabrique Le Pari étant fermée pour cette saison, le Pari Passion prend une pause.

Mais de nouveaux rendez-vous ponctueront la saison, Les dimanches chez Monsieur Sarrazin, au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Une jolie occasion de rendre hommage à ce grand homme de théâtre qui a fait battre le cœur du Grenier de Toulouse depuis 1945 et décédé en mars 2023.

Spectacle tout public par la Cie Le Théâtre de Zélie (33)

Auteur : Hanokh Levin

Mise en scène : Christiane Magendie

Durée 1h30

Après un séjour à l’étranger où il n’a trouvé ni la fortune, ni le bonheur, Kroum revient dans son quartier minable de Tel Aviv. Il y retrouve sa mère et ses amis qui vivotent comme ils peuvent dans un univers étriqué à l’horizon bouché.

Chacun rêve d’une vie meilleure, d’une vie comme ils peuvent la voir sur l’écran de cinéma.

Kroum se verrait bien romancier. Encore faudrait-il qu’il échappe à sa mère et qu’il écrive.

Une comédie, parfois grinçante, réunissant 10 comédiens et un petit chœur de quatre chanteurs.

4 bis Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



