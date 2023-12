Les coulisses « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » 4 bis Quai de l’Adour Tarbes, 20 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20

Nous vous invitons dans les coulisses du spectacle “Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon” lors d’une répétition publique. La compagnie de L’Inutile vous offrira un moment privilégié de rencontre et de

découverte de sa création.

Résumé :

Fils d’un pasteur Danois à la vocation pour le moins ensablée et d’une exploitante passionnée d’un cinéma

d’art et d’essai toulousain, Paul Hansen vit au Canada depuis plus de 20 ans. Il purge une peine de 2 ans de prison à

Montréal, où il partage sa cellule avec Horton, un Hells Angels aux proportions respectables, incarcéré pour meurtre.

Le roman de Jean-Paul Dubois alterne, avec une tendresse et un humour mélancolique qui n’appartiennent qu’à lui, le récit de cette captivité et du chemin qui l’a mené entre ces quatre murs.

« Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » est un livre sur la liberté et sur ces manières d’habiter le monde qui peuvent ressembler en tout point à des échecs mais qui sont, in fine, les seules à même de nous faire aimer la vie.

Adapter ce roman pour le théâtre est une tentative inutile de ralentir la course du temps pour réapprendre les

petites choses…

Compagnie de l’Inutile (31)

Comédien.ne.s : Louise Morel, Marc Compozieux et Éric Vanelle

Mise en scène : Éric Vanelle

Dramaturgie : Ève Rouvière

Lumière : Margot Falletty

Construction : Flavien Renaudon et Louise Sadoc

Production et diffusion : Audrey Charrière (L’Écluse).

Nous vous invitons dans les coulisses du spectacle “Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon” lors d’une répétition publique. La compagnie de L’Inutile vous offrira un moment privilégié de rencontre et de

découverte de sa création.

Résumé :

Fils d’un pasteur Danois à la vocation pour le moins ensablée et d’une exploitante passionnée d’un cinéma

d’art et d’essai toulousain, Paul Hansen vit au Canada depuis plus de 20 ans. Il purge une peine de 2 ans de prison à

Montréal, où il partage sa cellule avec Horton, un Hells Angels aux proportions respectables, incarcéré pour meurtre.

Le roman de Jean-Paul Dubois alterne, avec une tendresse et un humour mélancolique qui n’appartiennent qu’à lui, le récit de cette captivité et du chemin qui l’a mené entre ces quatre murs.

« Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » est un livre sur la liberté et sur ces manières d’habiter le monde qui peuvent ressembler en tout point à des échecs mais qui sont, in fine, les seules à même de nous faire aimer la vie.

Adapter ce roman pour le théâtre est une tentative inutile de ralentir la course du temps pour réapprendre les

petites choses…

Compagnie de l’Inutile (31)

Comédien.ne.s : Louise Morel, Marc Compozieux et Éric Vanelle

Mise en scène : Éric Vanelle

Dramaturgie : Ève Rouvière

Lumière : Margot Falletty

Construction : Flavien Renaudon et Louise Sadoc

Production et diffusion : Audrey Charrière (L’Écluse)

EUR.

4 bis Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par OT de Tarbes|CDT65