Apéro-surprise : « Pétunia » 4 bis Quai de l’Adour Tarbes, 19 janvier 2024, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Spectacle de théâtre filmé, de salon et d’actualités par la Compagnie de la Tong.

Ecrit et interprété par Maya Paquereau.

Écriture retravaillée à chaque version en fonction des actualités.

Pétunia, bourgeoise naïve, chanteuse de salle de bain s‘est auto proclamée influenceuse (du futur) en

commentant les actualités en selfie. Cependant, si son passé peut ressembler au nôtre, parfois drôle, parfois tragique, on comprend que son présent devient notre futur à un point de bascule du spectacle pour un ailleurs troublant, drôle et surréaliste..

Spectacle de théâtre filmé, de salon et d’actualités par la Compagnie de la Tong.

Ecrit et interprété par Maya Paquereau.

Écriture retravaillée à chaque version en fonction des actualités.

Pétunia, bourgeoise naïve, chanteuse de salle de bain s‘est auto proclamée influenceuse (du futur) en

commentant les actualités en selfie. Cependant, si son passé peut ressembler au nôtre, parfois drôle, parfois tragique, on comprend que son présent devient notre futur à un point de bascule du spectacle pour un ailleurs troublant, drôle et surréaliste.

EUR.

4 bis Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par OT de Tarbes|CDT65