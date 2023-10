Théâtre « Où est le théâtre – Les dimanches chez Monsieur Sarrazin » 4 bis Quai de l’Adour Tarbes, 17 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Mise en place d’un théâtre et de ses scènes par les ateliers de l’ADAPEI 65

Durée 30 min

Depuis 17 ans, Le Pari soutient la pratique du théâtre amateur en ouvrant ses portes aux compagnies de la région le temps d’une semaine dédiée : Le Pari Passion.

Cet événement permet ainsi à la vie théâtrale associative des Hautes-Pyrénées et des départements voisins d’exprimer sa créativité et sa passion pour le théâtre.

La fabrique Le Pari étant fermée pour cette saison, le Pari Passion prend une pause.

Mais de nouveaux rendez-vous ponctueront la saison, Les dimanches chez Monsieur Sarrazin, au Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

Une jolie occasion de rendre hommage à ce grand homme de théâtre qui a fait battre le cœur du Grenier de Toulouse depuis 1945 et décédé en mars 2023..

2023-12-17 16:00:00

4 bis Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Set-up of a theater and its stages by ADAPEI 65 workshops

Duration 30 min

For the past 17 years, Le Pari has supported amateur theater practice by opening its doors to local companies for a dedicated week: Le Pari Passion.

This event gives the theatrical community in the Hautes-Pyrénées and neighbouring departments the chance to express their creativity and passion for theater.

With the Le Pari factory closed for the season, Pari Passion is taking a break.

But new events will punctuate the season: Les dimanches chez Monsieur Sarrazin, at the Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

A wonderful opportunity to pay tribute to this great man of the theater, who has been the heartbeat of the Grenier de Toulouse since 1945, and who will pass away in March 2023.

Montaje de un teatro y de sus escenarios por los talleres ADAPEI 65

Duración 30 min

Desde hace 17 años, Le Pari apoya el teatro aficionado abriendo sus puertas a las compañías de la región durante una semana dedicada a ello: Le Pari Passion.

Este acontecimiento brinda a la comunidad teatral de los Altos Pirineos y los departamentos vecinos la oportunidad de expresar su creatividad y su pasión por el teatro.

Con el teatro Le Pari cerrado por temporada, Pari Passion se toma un descanso.

Pero la temporada se completará con nuevos eventos, Les dimanches chez Monsieur Sarrazin, en el Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

Una magnífica ocasión para rendir homenaje a este gran hombre de teatro que ha sido el alma del Grenier de Toulouse desde 1945 y que morirá en marzo de 2023.

Aufbau eines Theaters und seiner Bühnen durch die Werkstätten der ADAPEI 65

Dauer 30 min

Seit 17 Jahren unterstützt Le Pari die Praxis des Amateurtheaters, indem es seine Türen während einer speziellen Woche für Theatergruppen aus der Region öffnet: Le Pari Passion.

Diese Veranstaltung ermöglicht es dem Vereinstheater in den Hautes-Pyrénées und den angrenzenden Departements, seine Kreativität und Leidenschaft für das Theater auszudrücken.

Da die Fabrik Le Pari für diese Saison geschlossen ist, macht Pari Passion eine Pause.

Die Saison wird jedoch von neuen Terminen geprägt sein: Les dimanches chez Monsieur Sarrazin, im Petit Théâtre Maurice Sarrazin.

Eine schöne Gelegenheit, diesen großen Theatermann zu würdigen, der seit 1945 das Herz des Grenier de Toulouse höher schlagen ließ und im März 2023 verstarb.

