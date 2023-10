Théâtre « Reflet – Les dimanches chez Monsieur Sarrazin » 4 bis Quai de l’Adour Tarbes, 22 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Une belle occasion pour l’Association Marmoya (32) de rendre hommage à ce grand homme de théâtre qui a fait battre le cœur du Grenier de Toulouse depuis 1945 et qui est décédé en mars 2023.

Dans ce cabaret, une galerie de personnages sont prêts à tout pour avoir prise sur l’absurdité de la vie… sauf à prendre le risque d’exister….

2023-10-22 16:00:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

4 bis Quai de l’Adour TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



A wonderful opportunity for the Association Marmoya (32) to pay tribute to this great man of the theater, who has been the heartbeat of the Grenier de Toulouse since 1945, and who passed away in March 2023.

In this cabaret, a gallery of characters are ready to do anything to get a grip on the absurdity of life? except take the risk of existing?

Esta es una magnífica oportunidad para que la Asociación Marmoya (32) rinda homenaje a este gran hombre de teatro, que mantuvo latiendo el corazón del Grenier de Toulouse desde 1945 y que falleció en marzo de 2023.

En este cabaret, una galería de personajes hará lo que sea para salir al paso de lo absurdo de la vida… excepto correr el riesgo de existir..

Eine gute Gelegenheit für den Verein Marmoya (32), diesen großen Theatermann zu ehren, der seit 1945 das Herz des Grenier de Toulouse höher schlagen ließ und der im März 2023 verstorben ist.

In diesem Kabarett gibt es eine Galerie von Figuren, die alles tun, um die Absurdität des Lebens in den Griff zu bekommen, außer das Risiko einzugehen, zu existieren

