BALADE APERITIVE DE LA SAINT SYLVESTRE 4 bis place des Déportés Gérardmer, 31 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Balade en raquettes (matériel fourni) ou pédestre avec dégustation de produits régionaux. Sur réservation uniquement. Forfait famille (2adultes +2enfants).. Tout public

Dimanche 2023-12-31 18:00:00 fin : 2023-12-31 21:00:00. 25 EUR.

4 bis place des Déportés Bureau Montagne

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Snowshoeing (equipment provided) or walking tour with tasting of regional products. Reservations required. Family package (2adults +2children).

Excursiones con raquetas de nieve (material proporcionado) o paseos con degustación de productos regionales. Sólo con reserva. Paquete familiar (2 adultos + 2 niños).

Schneeschuhwanderung (Ausrüstung wird gestellt) oder Wanderung mit Verkostung von regionalen Produkten. Nur nach vorheriger Reservierung. Familienpauschale (2Erwachsene +2Kinder).

