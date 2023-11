BALADE NATURE EN FORÊT – SAINT NICOLAS 4 Bis Place des Déportés Gérardmer, 3 décembre 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

3h de balade en forêt sur les traces de Saint Nicolas.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 13:30:00 fin : 2023-12-03 16:30:00. 25 EUR.

4 Bis Place des Déportés Bureau Montagne de Gérardmer

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



3h forest walk in the footsteps of Saint Nicolas.

un paseo de 3 horas por el bosque siguiendo las huellas de San Nicolás.

3-stündige Wanderung durch den Wald auf den Spuren des Heiligen Nikolaus.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES