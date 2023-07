Stages de poterie enfants 4 bis Chemin de Verte Colline Chamaret, 12 juillet 2023, Chamaret.

Chamaret,Drôme

5 séances pour créer des petits objets avec l’argile (pots, animaux, décos…) et laisser parler son imaginaire

Possibilité de séances à la demande pour enfants seuls ou « en famille » les après-midis de cette même semaine (pour 3 personnes minimum)..

4 bis Chemin de Verte Colline Guillerme Christel – Atelier Miss Terre

Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



5 sessions to create small objects with clay (pots, animals, decorations…) and let your imagination run wild

On-demand sessions for children on their own or « as a family » on the afternoons of the same week (for a minimum of 3 people).

5 sesiones para crear pequeños objetos con arcilla (vasijas, animales, adornos, etc.) y dejar volar la imaginación

Sesiones a petición para niños solos o « en familia » las tardes de la misma semana (para un mínimo de 3 personas).

5 Sitzungen, um kleine Objekte mit Ton herzustellen (Töpfe, Tiere, Dekorationen…) und die eigene Fantasie sprechen zu lassen

Möglichkeit von Sitzungen auf Anfrage für Kinder allein oder « mit der Familie » an den Nachmittagen der gleichen Woche (für mindestens 3 Personen).

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes