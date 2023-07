Stages de céramique RAKU (2 jours) 4 bis Chemin de Verte Colline Chamaret, 12 juillet 2023, Chamaret.

Chamaret,Drôme

Venez vous initier au raku (technique de cuisson avec enfumage d’origine japonaise). Le stage se déroule sur 2 journées espacées : l’une pour façonner les pièces, l’autre pour les émailler et les cuire.

Pour adultes et ados..

4 bis Chemin de Verte Colline Guillerme Christel – Atelier Miss Terre

Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and initiate yourself to raku (a cooking technique with smoke of Japanese origin). The course takes place over 2 days spaced out: one to shape the pieces, the other to glaze and bake them.

For adults and teenagers.

Venga a probar el raku (técnica japonesa de cocción con humo). El curso se imparte en 2 días: uno para dar forma a las piezas y otro para esmaltarlas y cocerlas.

Para adultos y adolescentes.

Lernen Sie Raku kennen (eine aus Japan stammende Brenntechnik mit Räuchern). Der Kurs findet an zwei Tagen statt, die in einem gewissen Abstand zueinander liegen: An einem Tag werden die Stücke geformt, am anderen glasiert und gebrannt.

Für Erwachsene und Teenager.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes