Cinéma – Le Chant des Vivants 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste, 29 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Le Chant des Vivants »

Un film de : C.ALLEGRA

Genre : Documentaire

Durée : 1h22

Survivants de la longue route de l’exil, de jeunes filles, de jeunes hommes, arrivent à Conques, au cœur de l’Aveyron. Là, une association, Limbo, entourée d’habitants accueillants, permettent au groupe de se poser un temps. Ces jeunes sont issus d’Erythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de RDC. À Conques, ils marchent, discutent, respirent… Peu à peu, le souvenir de la route s’atténue, et la parole renaît. Alors un jour surgit une idée un peu folle, celle d’une expérience collective. L’histoire commence à l’automne, dans ce petit bout de France, et se termine en juillet, dans l’éclat d’un été. De toutes leurs épreuves, ils feront une chanson.

SUIVI D’UN CINÉ DÉBAT AVEC LA CIMADE.

« Le Chant des Vivants

A film by : C.ALLEGRA

Genre : Documentary

Running time : 1h22

Survivors of the long road to exile, a group of young men and women arrive in Conques, in the heart of Aveyron. There, an association, Limbo, surrounded by welcoming locals, allows the group to rest for a while. These young people come from Eritrea, Sudan, Somalia, Guinea and the DRC. In Conques, they walk, talk, breathe… Little by little, the memory of the road fades, and words are reborn. Then, one day, a crazy idea arises: the idea of a collective experiment. The story begins in autumn, in this little corner of France, and ends in July, in the glow of summer. From all their trials and tribulations, they will make a song.

FOLLOWED BY A CINÉ DEBATE WITH CIMADE

« El canto de los vivos

Una película de : C.ALLEGRA

Género: Documental

Duración: 1h22

Supervivientes del largo camino del exilio, un grupo de hombres y mujeres jóvenes llega a Conques, en el corazón del Aveyron. Allí, una asociación, Limbo, rodeada de lugareños acogedores, permite al grupo descansar durante un tiempo. Estos jóvenes proceden de Eritrea, Sudán, Somalia, Guinea y la RDC. En Conques, caminan, hablan, respiran… Poco a poco, el recuerdo de la carretera se desvanece y vuelven a hablar. Entonces, un día, surge una idea un poco loca: la idea de un experimento colectivo. La historia comienza en otoño, en este pequeño rincón de Francia, y termina en julio, en el resplandor del verano. De todas sus penurias, harán una canción.

SEGUIDO DE UN CINE-DEBATE CON CIMADE

« Der Gesang der Lebenden »

Ein Film von : C.ALLEGRA

Genre: Dokumentarfilm

Dauer: 1h22

Junge Mädchen und Männer, die den langen Weg des Exils überlebt haben, kommen in Conques im Herzen des Aveyron an. Dort ermöglichen der Verein Limbo und die freundlichen Einwohner der Stadt der Gruppe, sich eine Zeit lang niederzulassen. Die Jugendlichen stammen aus Eritrea, dem Sudan, Somalia, Guinea und der Demokratischen Republik Kongo. In Conques gehen sie spazieren, diskutieren und atmen. Nach und nach verblasst die Erinnerung an die Straße und die Sprache wird wiedergeboren. Eines Tages taucht eine verrückte Idee auf: die Idee eines kollektiven Experiments. Die Geschichte beginnt im Herbst, in diesem kleinen Stück Frankreich, und endet im Juli, im Glanz eines Sommers. Aus all ihren Prüfungen machen sie ein Lied.

GEFOLGT VON EINER FILMDEBATTE MIT LA CIMADE

