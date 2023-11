Court-métrage – La colline aux cailloux 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste, 20 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« La colline aux cailloux »

Courts-métrages – 55 min

Une petite famille de musaraignes composée d’une grand-mère, d’une maman et de ses trois enfants, vit au bord d’un ruisseau. Mais un jour, de fortes pluies s’abattent, apportant des crues qui emportent le village. Par chance, la famille échappe au pire, mais leur maison est totalement détruite. Forcée à l’exil, la petite famille se met alors en route afin de trouver un nouvel endroit pour passer l’hiver..

2023-11-20 10:00:00

4 bis avenue des châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« The pebble hill

Short films – 55 min

A small family of shrews, made up of a grandmother, a mother and her three children, live on the banks of a stream. But one day, heavy rains bring floods that sweep away the village. Luckily, the family escapes the worst, but their house is totally destroyed. Forced into exile, the family set out to find a new place to spend the winter.

« La colina de guijarros

Cortometrajes – 55 min

Una pequeña familia de musarañas, formada por una abuela, una madre y sus tres hijos, vive a orillas de un arroyo. Pero un día, unas fuertes lluvias provocan inundaciones que arrasan el pueblo. Por suerte, la familia escapa a lo peor, pero su casa queda totalmente destruida. Obligada a exiliarse, la pequeña familia parte en busca de un nuevo lugar donde pasar el invierno.

« Der Hügel mit den Steinen »

Kurzfilme – 55 min

Eine kleine Haselmausfamilie, bestehend aus einer Großmutter, einer Mutter und ihren drei Kindern, lebt am Ufer eines Baches. Doch eines Tages setzt starker Regen ein, der Hochwasser mit sich bringt und das Dorf mit sich reißt. Glücklicherweise entgeht die Familie dem Schlimmsten, aber ihr Haus wird völlig zerstört. Die kleine Familie ist gezwungen, ins Exil zu gehen und macht sich auf den Weg, um einen neuen Ort zu finden, an dem sie den Winter verbringen kann.

