Cinéma – Killers of the Flower Moon 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste, 15 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

BLUE BEETLE

Un film de : M. SCORSESE.

Genre : Thriller

Durée : 3h26

Au début du XXème siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l’un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de Blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d’argent Osage que possible avant de recourir au meurtre….

BLUE BEETLE

A film by : M. SCORSESE.

Genre: Thriller

Running time : 3h26

At the beginning of the 20th century, oil brought fortune to the Osage people, who overnight became one of the richest in the world. The wealth of these Amerindians immediately attracts the covetousness of disreputable white men who intrigue, extort and steal as much Osage money as possible before resorting to murder?

ESCARABAJO AZUL

Una película de : M. SCORSESE.

Género: Thriller

Duración: 3h26

A principios del siglo XX, el petróleo trae la fortuna al pueblo Osage que, de la noche a la mañana, se convierte en uno de los más ricos del mundo. La riqueza de estos amerindios atrae inmediatamente la codicia de hombres blancos de dudosa reputación que intrigan, extorsionan y roban todo el dinero posible a los Osage antes de recurrir al asesinato..

BLUE BEETLE

Ein Film von : M. SCORSESE.

Genre: Thriller

Dauer: 3 Std. 26 Min

Anfang des 20. Jahrhunderts brachte das Öl dem Volk der Osage Reichtum, das über Nacht zu einem der reichsten Menschen der Welt wurde. Der Reichtum der Ureinwohner Amerikas weckt sofort die Begehrlichkeit zwielichtiger Weißer, die Intrigen spinnen, so viel Osage-Geld wie möglich abzapfen und stehlen, bevor sie auf Mord und Totschlag zurückgreifen

