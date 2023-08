Cinéma 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste, 20 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

TONI EN FAMILLE

Toni, élève seule ses cinq enfants. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Aujourd’hui ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université.

Expérience cinématographique riche en émotions..

2023-09-20 18:00:00 fin : 2023-09-20 . .

4 bis avenue des Châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



TONI WITH FAMILY

Toni raises her five children alone. She also sings in bars in the evenings, because she has to feed her family. Today, her two eldest children are preparing to go to university.

A cinematic experience rich in emotion.

TONI CON SU FAMILIA

Toni cría sola a sus cinco hijos. También canta en bares por las noches, porque tiene que alimentar a su familia. Sus dos hijos mayores se preparan para ir a la universidad.

Una experiencia cinematográfica rica en emociones.

TONI IN DER FAMILIE

Toni, ist alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Sie singt auch abends in Bars, da sie ihre Familie ernähren muss. Heute bereiten sich ihre beiden ältesten Kinder darauf vor, an die Universität zu gehen.

Emotionales Filmerlebnis.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT de Neste-Barousse|CDT65