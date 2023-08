Cinéma 4 bis avenue des Châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste, 20 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

UN METIER SERIEUX

C’est la rentrée. Une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d’enseignants engagés et soudés..

4 bis avenue des Châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



A SERIOUS BUSINESS

Back to school. It’s a new school year at the collège, with Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix and Sofiane, a committed and close-knit group of teachers.

UN NEGOCIO SERIO

Vuelta al cole. Es un nuevo curso escolar en el collège, con Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix y Sofiane, un grupo de profesores comprometidos y muy unidos.

EIN SERIÖSER BERUF

Es ist der Beginn des neuen Schuljahres. Ein neues Schuljahr am Collège, in dem sich Pierre, Meriem, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix und Sofiane wiedersehen, eine Gruppe engagierter und eng verbundener Lehrer.

