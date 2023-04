Cinéma 4 bis avenue des Châtaigniers, 25 avril 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

» The Fabelmans »

De Steven Spielberg

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa famille. S’il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, son père Burt, scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de l’histoire familiale ! Il réalise même de petits films amateurs de plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident de déménager dans l’ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses proches..

2023-04-25 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-25 . .

4 bis avenue des Châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« The Fabelmans »

By Steven Spielberg

Sammy Fabelman is a film buff who spends his time filming his family. His mother, Mitzi, has an artistic temperament, but his father, Burt, an accomplished scientist, sees his passion as a hobby. Over the years, Sammy, by dint of pointing his camera at his parents and sisters, has become the documentarian of the family history! He even makes small amateur films, more and more sophisticated, played by his friends and sisters. But when his parents decide to move to the West, he discovers a shocking reality about his mother that upsets his relationship with her and changes his future and that of his family.

« Los Fabelman

Por Steven Spielberg

Sammy Fabelman es un cinéfilo que dedica su tiempo a filmar a su familia. Su artística madre Mitzi le anima a hacerlo, pero su padre Burt, un científico consumado, ve su pasión como un pasatiempo. Con los años, Sammy se ha convertido en un documentalista de la historia familiar apuntando con su cámara a sus padres y hermanas Incluso realiza pequeñas películas amateur, cada vez más sofisticadas, interpretadas por sus amigos y hermanas. Pero cuando sus padres deciden trasladarse al oeste, descubre una realidad chocante sobre su madre que trastorna su relación con ella y cambia su futuro y el de su familia.

» Die Fabelmänner »

Von Steven Spielberg

Sammy Fabelman ist ein leidenschaftlicher Filmemacher und verbringt seine Zeit damit, seine Familie zu filmen. Während seine künstlerisch veranlagte Mutter Mitzi ihn darin bestärkt, sieht sein Vater Burt, ein erfolgreicher Wissenschaftler, seine Leidenschaft vor allem als Zeitvertreib an. Im Laufe der Jahre hat Sammy seine Eltern und Schwestern immer wieder mit der Kamera eingefangen und ist so zum Dokumentarfilmer der Familiengeschichte geworden Er dreht sogar kleine, immer ausgefeiltere Amateurfilme, die von seinen Freunden und Schwestern gespielt werden. Doch als seine Eltern beschließen, in den Westen des Landes zu ziehen, entdeckt er eine erschütternde Realität über seine Mutter, die seine Beziehung zu ihr erschüttert und seine Zukunft und die seiner Verwandten auf den Kopf stellt.

Mise à jour le 2023-03-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65