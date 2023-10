Stage d’Initiation Manga 4 bis avenue des châtagniers Saint-Laurent-de-Neste, 30 octobre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Stage d’initiation animation dessin proposé par Michaël Almodovar, auteur du manga français « Les Torches d’Arkylon ».

Rendez-vous les 30 et 31 Octobre 2023 à la Maison du Savoir.

Réservez vos stages pour créer vos premières scènes d’action Manga!

– Le matin de 10h00 à 12h00

– L’après-midi de 13h00 à 15h0030 :

Techniques de dessin, cadrage, perspective, chara-design, story-board, mise en scène, scénaristique, rythmes narratifs, lettrage, …

90€ pour 9h de stage ( sur réservation)

Infos et réservations au 06 63 01 33 60

Organisé par l’association maison du savoir.

Stage sur réservation..

2023-10-30 10:00:00 fin : 2023-10-31 15:30:00. .

4 bis avenue des châtagniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Introductory animation workshop with Michaël Almodovar, author of the French manga « Les Torches d’Arkylon ».

See you on October 30 and 31, 2023 at the Maison du Savoir.

Book your courses to create your first Manga action scenes!

– Morning: 10:00 a.m. to 12:00 p.m

– Afternoon from 1:00 pm to 3:30 pm:

Drawing techniques, framing, perspective, chara-design, storyboarding, staging, scriptwriting, narrative rhythms, lettering, …

90? for 9h workshop (booking required)

Information and reservations on 06 63 01 33 60

Organized by association maison du savoir.

Workshop on reservation.

Taller de iniciación a la animación dirigido por Michaël Almodovar, autor del manga francés « Les Torches d’Arkylon ».

Nos vemos los días 30 y 31 de octubre de 2023 en la Maison du Savoir.

¡Reserva tus cursos para crear tus primeras escenas de acción Manga!

– Mañana de 10:00 a 12:00

– Tarde de 13:00 a 15:30:

Técnicas de dibujo, encuadre, perspectiva, diseño de personajes, story-boarding, puesta en escena, escritura de guiones, ritmos narrativos, lettering, etc.

90? para un taller de 9h (reserva obligatoria)

Información y reservas en el 06 63 01 33 60

Organizado por la asociación maison du savoir.

Reserva obligatoria.

Einführungskurs in die Zeichenanimation, angeboten von Michaël Almodovar, Autor des französischen Mangas « Les Torches d’Arkylon » (Die Fackeln von Arkylon).

Wir treffen uns am 30. und 31. Oktober 2023 im Maison du Savoir.

Buchen Sie Ihren Kurs, um Ihre ersten Manga-Action-Szenen zu erstellen!

– Vormittags von 10.00 bis 12.00 Uhr

– Nachmittags von 13.00 bis 15.30 Uhr :

Zeichentechniken, Bildausschnitt, Perspektive, Chara-Design, Storyboard, Inszenierung, Storytelling, Erzählrhythmus, Beschriftung, …

90? für 9 Stunden (Reservierung erforderlich)

Infos und Reservierungen unter 06 63 01 33 60

Organisiert von der Vereinigung Maison du savoir.

Praktikum auf Reservierung.

