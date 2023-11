Concours de pêche 4 Bd Mangin de Beauvais Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Le Blanc Concours de pêche 4 Bd Mangin de Beauvais Le Blanc, 3 décembre 2023, Le Blanc. Le Blanc,Indre Concours de pêche organisé par l’AAPPMA Le Nénuphar..

Dimanche 2023-12-03 08:00:00 fin : 2023-12-03 . 15 EUR.

4 Bd Mangin de Beauvais

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire



Fishing contest organized by the AAPPMA Le Nénuphar. Concurso de pesca organizado por la AAPPMA Le Nénuphar. Angelwettbewerb, organisiert von der AAPPMA Le Nénuphar. Mise à jour le 2023-11-24 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu 4 Bd Mangin de Beauvais Adresse 4 Bd Mangin de Beauvais Ville Le Blanc Departement Indre Lieu Ville 4 Bd Mangin de Beauvais Le Blanc latitude longitude 46.6306413;1.0640459

4 Bd Mangin de Beauvais Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-blanc/