DU ORLINSKI À MINERVE 4 b Rue des Martyrs Minerve, 16 décembre 2023, Minerve.

Minerve Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-31

La GALERIE CHIPOT d’art contemporain à l’enseigne de La Chouette de Minerve profite de sa RÉOUVERTURE pour annoncer 3 NOUVELLES :

1. La création d’un espace dédié au POP ART

2. La collaboration avec Claire LE GOUILL, présidente de Femmes Chefs d’Entreprises Var-Estérel et sa galerie en ligne ART DE CLAIRE GALERIE

3. Le développement du conseil en défiscalisation par l’art contemporain.

La GALERIE CHIPOT d’art contemporain à l’enseigne de La Chouette de Minerve profite de sa RÉOUVERTURE pour annoncer 3 NOUVELLES :

1. La création d’un espace dédié au POP ART

2. La collaboration avec Claire LE GOUILL, présidente de Femmes Chefs d’Entreprises Var-Estérel et sa galerie en ligne ART DE CLAIRE GALERIE

3. Le développement du conseil en défiscalisation par l’art contemporain

La GALERIE CHIPOT d’art contemporain à l’enseigne de La Chouette de Minerve profite de sa RÉOUVERTURE pour annoncer 3 NOUVELLES :

1. La création d’un espace dédié au POP ART où le public pourra admirer de nombreuses œuvres du pape du Pop français Richard ORLINSKI, dont plusieurs pièces uniques aux côtés d’œuvres de Patrick MOYA (de la nouvelle école de Nice), de Philippe BERRY (feu le mari de Josiane Balasko), Richard LLSSD ou Steve CHAUDANSON ; de nombreuses sérigraphies signées OBEY ou C215 et toujours les tableaux en réalité augmentée de Frédéric DURIEU et Nathalie ERIN ;

2. La collaboration avec Claire LE GOUILL, présidente de Femmes Chefs d’Entreprises Var-Estérel et sa galerie en ligne ART DE CLAIRE GALERIE qui va nous permettre d’être désormais présents sur tout l’arc méditerranéen et de proposer en Minervois toujours plus d’artistes du courant le plus en vogue du moment, tout en continuant notre travail de promotion d’artistes locaux et émergents.

3. Le développement du conseil en défiscalisation par l’art contemporain pour les particuliers et les entreprises (leasing) grâce à la collaboration avec un partenaire financier spécialisé.

Enfin, l’exposition des incroyables tableaux en verre brisé de MÉTA est quant à elle prolongée jusqu’à la fin de l’année afin que petits et grands puissent continuer de profiter de son « effet whaouh ! » en cette période de fêtes.

.

4 b Rue des Martyrs

Minerve 34210 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC