Solo de clown : Ce matin-là 4, avenue Voltaire Vrigne aux Bois, 22 février 2024, Vrigne aux Bois.

Vrigne aux Bois,Ardennes

« Ce matin-là », c’est un voyage initiatique sur la découverte du monde et de soi-même. C’est un joyeux mélange de curiosité, de surprise et de courage sur fond de papier, peinture et Vivaldi.Au commencement il y a la page blanche. Puis va naître un petit être vierge de tout et curieux, partant à l’exploration de son monde, le Monde. Mais les grandes découvertes ne sont pas sans tache, sans salissure ou sans bruit. Il va y avoir du carnage, des ravages et des petites mains sales. C’est grâce à du papier prenant des formes nouvelles et inattendues, teinté de peinture et sublimé par quelques notes de Vivaldi que ce petit clown muet sensible et courageux connaîtra une explosion de possibles qui lui donneront le vertige et une ouverture vers l’infini..

2024-02-22 fin : 2024-02-23 . .

4, avenue Voltaire Salle des fêtes

Vrigne aux Bois 08330 Ardennes Grand Est



« Ce matin-là » is a journey of self-discovery and discovery. It’s a joyful mix of curiosity, surprise and courage, set against a backdrop of paper, paint and Vivaldi. Then a little being is born, untouched by anything and curious, setting off to explore his world, the World. But great discoveries are not without stain, dirt or noise. There will be carnage, havoc and dirty little hands. Thanks to paper taking on new and unexpected shapes, tinted with paint and sublimated by a few notes of Vivaldi, this sensitive and courageous little mute clown will experience an explosion of possibilities that will make him dizzy and open him up to infinity.

« Ce matin-là » es un viaje de autodescubrimiento, una alegre mezcla de curiosidad, sorpresa y valentía sobre un fondo de papel, pintura y Vivaldi. Es una alegre mezcla de curiosidad, sorpresa y valentía sobre un fondo de papel, pintura y Vivaldi. Entonces nace un pequeño ser, intacto y curioso, que se lanza a explorar su mundo, el Mundo. Pero los grandes descubrimientos no están exentos de manchas, suciedad o ruido. Habrá matanzas, estragos y manitas sucias. Gracias a un papel que adopta formas nuevas e inesperadas, teñido de pintura y sublimado por unas notas de Vivaldi, este pequeño payaso mudo, sensible y valiente, experimentará una explosión de posibilidades que le dará vértigo y le abrirá la puerta del infinito.

« Ce matin-là » ist eine Initiationsreise auf der Suche nach der Welt und sich selbst. Es ist eine fröhliche Mischung aus Neugier, Überraschung und Mut vor dem Hintergrund von Papier, Farbe und Vivaldi. Dann wird ein kleines, unberührtes und neugieriges Wesen geboren, das sich aufmacht, seine Welt, die Welt, zu erkunden. Doch die großen Entdeckungen sind nicht ohne Flecken, Schmutz und Lärm. Es wird Blutvergießen, Verwüstung und schmutzige kleine Hände geben. Dank Papier, das neue und unerwartete Formen annimmt, mit Farbe gefärbt und mit einigen Noten von Vivaldi veredelt wird, erlebt dieser sensible und mutige kleine stumme Clown eine Explosion von Möglichkeiten, die ihn schwindlig machen und in die Unendlichkeit führen.

