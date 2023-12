Ciné débat- : Bizkarsoro. En basque sous titré en français. Débat en présence du réalisateur Josu Martinez 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port, 15 janvier 2024, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 20:30:00

fin : 2024-01-15

Cinq histoires vraies basées sur des témoignages écrits et oraux, qui se déroulent entre 1914 et 1982, dans un village qui n’existe pas. Ces histoires mettent en lumière les changements sociaux vécus par un petit village au cours du XXe siècle. Le rayonnement et la fin d’une langue. Et la lutte pour la survie..

4 avenue Renaud Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



