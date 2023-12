Opéra au cinéma : retransmission des noces de Figaro de l’Opéra National de Paris 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port, 6 janvier 2024, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 19:00:00

fin : 2024-01-06

Plongez dans l’un des opéras les plus célèbres de Mozart « Les Noces de Figaro » mis en scène par Netia Jones dans l’écrin somptueux du Palais Garnier. En reprenant la comédie de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale qui mit en émoi toute la société parisienne, Mozart et Da Ponte s’assuraient leur réussite. Une relecture féministe qui conserve l’essence de ce chef d’œuvre intemporel, entre réalité et fiction..

Plongez dans l’un des opéras les plus célèbres de Mozart « Les Noces de Figaro » mis en scène par Netia Jones dans l’écrin somptueux du Palais Garnier. En reprenant la comédie de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale qui mit en émoi toute la société parisienne, Mozart et Da Ponte s’assuraient leur réussite. Une relecture féministe qui conserve l’essence de ce chef d’œuvre intemporel, entre réalité et fiction.

Plongez dans l’un des opéras les plus célèbres de Mozart « Les Noces de Figaro » mis en scène par Netia Jones dans l’écrin somptueux du Palais Garnier. En reprenant la comédie de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale qui mit en émoi toute la société parisienne, Mozart et Da Ponte s’assuraient leur réussite. Une relecture féministe qui conserve l’essence de ce chef d’œuvre intemporel, entre réalité et fiction.

EUR.

4 avenue Renaud Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme Pays Basque