Ciné rencontre : les chemins de l’âme. Séance en présence de l’aventurier et caméraman Xiril Alvarez et Mathieu Gouilliard, monteur et caméraman 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port, 1 décembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

En assistant à la projection des 3 premiers épisodes d’Arima baitako bideak (une série documentaire qui sera prochainement diffusée dans son intégralité sur Kanaldude), vous découvrirez les expériences à la fois drôles, risquées et mystiques d’un aventurier, Xiril Alvarez. Originaire du pays Basque, il part à la découverte de différents lieux en Russie et en Mongolie. Il passe par Saint-Pétersbourg en Russie et marche à pied sur le lac Baïkal depuis la ville de Listvianka jusqu’à île d’Olkhon. Durant son long périple sur le lac glacé, il affronte des conditions météorologiques extrêmes.

Il voyage ensuite depuis la ville d’Oulan-Oude jusqu’à Mörön en Mongolie et poursuit dans des contrées sauvages, vers le territoire du peuple Tsaatan. Un peuple éleveur de rennes, aux origines nomades..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

4 avenue Renaud Cinéma le Vauban

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Attend the screening of the first 3 episodes of Arima baitako bideak (a documentary series soon to be broadcast in its entirety on Kanaldude), and discover the funny, risky and mystical experiences of adventurer Xiril Alvarez. Originally from the Basque country, he sets off to discover different places in Russia and Mongolia. He passed through St Petersburg in Russia and walked on Lake Baikal from the town of Listvianka to Olkhon Island. During his long journey on the icy lake, he faced extreme weather conditions.

He then travels from the city of Ulan-Ude to Mörön in Mongolia and continues into the wilderness, to the territory of the Tsaatan people. A reindeer-breeding people of nomadic origins.

Asista a la proyección de los 3 primeros episodios de Arima baitako bideak (serie documental que pronto se emitirá íntegramente en Kanaldude) y descubra las divertidas, arriesgadas y místicas experiencias del aventurero Xiril Alvarez. Originario del País Vasco, se lanzó a descubrir diferentes lugares de Rusia y Mongolia. Pasó por San Petersburgo, en Rusia, y recorrió el lago Baikal desde la ciudad de Listvianka hasta la isla de Olkhon. Durante su largo viaje por el lago helado, se encontró con condiciones climáticas extremas.

A continuación, viaja desde la ciudad de Ulan-Ude hasta Mörön, en Mongolia, y se adentra en el desierto, hasta el territorio del pueblo tsaatan. Un pueblo de origen nómada que se dedica a la cría de renos.

Bei der Vorführung der ersten drei Episoden von Arima baitako bideak (einer Dokumentarserie, die demnächst in voller Länge auf Kanaldude ausgestrahlt wird) lernen Sie die lustigen, riskanten und mystischen Erlebnisse des Abenteurers Xiril Alvarez kennen. Er stammt aus dem Baskenland und macht sich auf, verschiedene Orte in Russland und der Mongolei zu entdecken. Er reist durch St. Petersburg in Russland und wandert auf dem Baikalsee von der Stadt Listwjanka bis zur Insel Olchon. Während seiner langen Reise über den eisigen See kämpft er mit extremen Wetterbedingungen.

Anschließend reist er von der Stadt Ulan-Ude nach Mörön in der Mongolei und weiter in die Wildnis, in das Gebiet des Volkes der Tsaatan. Ein Volk, das Rentiere züchtet und dessen Ursprünge auf Nomaden zurückgehen.

