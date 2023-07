Exposition Cosmique 4 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre, 9 juillet 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Du 9 au 15 juillet, Muriel Cauhapé (artiste textile) et Arlette Martin (artiste peintre) vous invitent à découvrir une exposition « cosmique » au temple de Bagnères-de-Bigorre.

Nocturne le 14 Juillet jusqu’à 22h.

2023-07-09 15:00:00 fin : 2023-07-15 19:00:00.

4 Avenue Prosper Nogues BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



From July 9 to 15, Muriel Cauhapé (textile artist) and Arlette Martin (painter) invite you to discover a « cosmic » exhibition at the temple in Bagnères-de-Bigorre.

Nocturne on July 14 until 10 p.m

Del 9 al 15 de julio, Muriel Cauhapé (artista textil) y Arlette Martin (pintora) le invitan a descubrir una exposición « cósmica » en el templo de Bagnères-de-Bigorre.

Nocturno el 14 de julio hasta las 22.00 h

Vom 9. bis 15. Juli laden Muriel Cauhapé (Textilkünstlerin) und Arlette Martin (Malerin) Sie ein, eine « kosmische » Ausstellung im Tempel von Bagnères-de-Bigorre zu entdecken.

Nocturne am 14. Juli bis 22 Uhr

