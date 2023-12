Exposition photos « Les artisanes du Val de l’Eyre » 4 Avenue Plantagenêt Belin-Béliet, 5 janvier 2024, Belin-Béliet.

Belin-Béliet Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05

fin : 2024-01-27

Découvrez l’exposition photos « Les artisanes du Val de l’Eyre » de Claire Sumyk et son approche « Claire Obscur ».

Découvrez son œuvre au travers d’une exposition qui lui est consacrée à la Bibliothèque Aliénor du 5 au 27 Janvier.

VERNISSAGE

Vendredi 5 Janvier

18h30

Bibliothèque Aliénor – Belin-Beliet.

.

4 Avenue Plantagenêt

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



