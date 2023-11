Vernissage : Exposition Lunabulle – Alexandra Polinski 4 Avenue Plantagenêt Belin-Béliet, 3 novembre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

VERNISSAGE

Vendredi 3 Novembre

18h30

Bibliothèque Aliénor – Belin-Beliet

Découvrez l’univers d’Alexandra Polinski

« Bienvenue

dans ce monde imaginaire

composé de bulles et de légèreté.

Naviguez dans ce cosmos

en vous laissant porter par les formes,

les couleurs et votre imaginaire.

Laissez votre sensibilité vagabonder

d’une atmosphère à une autre.

En vous souhaitant un joli voyage, »

Découvrez son œuvre au travers d’une exposition qui lui est consacrée à la Bibliothèque Aliénor du 2 au 30 Novembre..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . .

4 Avenue Plantagenêt

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



VERNISSAGE

? Friday, November 3rd

? 18h30

?Bibliothèque Aliénor – Belin-Beliet

Discover the world of Alexandra Polinski

« Welcome to

to this imaginary world

of bubbles and lightness.

Sail through this cosmos

and let yourself be carried away by shapes

colors and your imagination.

Let your sensibility wander

from one atmosphere to another.

Wishing you a pleasant voyage, »

discover his work through an exhibition dedicated to him at the Bibliothèque Aliénor from November 2 to 30.

VERNISSAJE

? Viernes 3 de noviembre

? 18h30

biblioteca Aliénor – Belin-Beliet

Descubra el universo de Alexandra Polinski

« Bienvenidos

a este mundo imaginario

de burbujas y ligereza.

Navegue por este cosmos

y déjate llevar por las formas

los colores y tu imaginación.

Deja que tus sentidos vaguen

de una atmósfera a otra.

Le deseo un viaje maravilloso »

descubra su obra en una exposición en la Bibliothèque Aliénor del 2 al 30 de noviembre.

VERNISSAGE

? Freitag, den 3. November

? 18h30

bibliothek Aliénor – Belin-Beliet

Entdecken Sie die Welt von Alexandra Polinski!

« Willkommen

in dieser imaginären Welt

die aus Blasen und Leichtigkeit besteht.

Navigieren Sie durch diesen Kosmos

indem Sie sich von den Formen tragen lassen,

die Farben und Ihre Vorstellungskraft.

Lassen Sie Ihre Sensibilität wandern

von einer Atmosphäre in eine andere.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Reise »

entdecken Sie sein Werk in einer Ausstellung, die ihm vom 2. bis 30. November in der Bibliothèque Aliénor gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Val de l’Eyre