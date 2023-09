Festival Plume & Ciné atelier fabrication d’un balai magique et de potions 4 Avenue Plantagenêt Belin-Béliet, 26 octobre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

De 3 à 6 ans. 15 participants maximum.

Atelier autour de l’univers du film « La sorcière dans les airs ».

Venez découvrir l’univers de Julia Donaldson à travers ses albums et notamment « La sorcière dans les airs ». Après une lecture découverte, nous fabriquerons, tous ensemble, un balai magique ! Un petit goûter viendra clôturer notre séance et chacun pourra repartir avec son balai ainsi qu’une potion magique !.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

4 Avenue Plantagenêt

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ages 3 to 6. maximum 15 participants.

Workshop based on the film « The Witch in the Air ».

Come and discover the world of Julia Donaldson through her albums, particularly « The Witch in the Air ». After an introductory reading, we’ll build a magic broom together! A snack will round off our session, and everyone will be able to take home their broom and a magic potion!

De 3 a 6 años. máximo 15 participantes.

Taller basado en la película « La bruja en el aire ».

Ven a descubrir el mundo de Julia Donaldson a través de sus libros, en particular « La bruja del aire ». Tras una lectura introductoria, ¡nos reuniremos para fabricar una escoba mágica! La sesión se completará con una merienda y cada uno podrá llevarse a casa su escoba y una poción mágica

Von 3 bis 6 Jahren. maximal 15 Teilnehmer.

Workshop rund um die Welt des Films « La sorcière dans les airs » (Die Hexe in der Luft).

Entdecken Sie die Welt von Julia Donaldson mit ihren Büchern, insbesondere « Die Hexe in der Luft ». Nach einer Vorlesestunde basteln wir gemeinsam einen magischen Besen! Zum Abschluss gibt es einen kleinen Imbiss und jeder kann seinen eigenen Besen und einen Zaubertrank mit nach Hause nehmen

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de l’Eyre