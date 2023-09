LES FOULÉES DU PARC 4 Avenue Pierre de Coubertin Narbonne, 15 octobre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

Bienvenue sur une course à record, avec ces deux parcours (5 et 10km) labellisé FFA, les Foulées du Parc veulent devenir des courses références dans le sud de la France.

En plus de vous offrir une course idéale pour battre votre record personnel, l’organisation vous accueille dans un cadre familial et convivial, dans l’enceinte du Parc des Sport et de l’Amitié à Narbonne. Les deux arrivées seront jugées sur la piste d’athlétisme du stade d’honneur.

Vous pourrez aussi profitez d’une course enfant au sein du grand parc des sports de Narbonne. Cette manifestation ce veut ouverte à tous, du plus jeune au plus expérimenté, au mois d’octobre où les journées sont encore belles et la meteo propice au loisir dans l’Aude..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

4 Avenue Pierre de Coubertin

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Welcome to a record-breaking race, with its two FFA-certified courses (5km and 10km), the Foulées du Parc aims to become a benchmark race in the south of France.

As well as offering you the ideal race to beat your personal best, the organizers welcome you to the Parc des Sports et de l’Amitié in Narbonne, in a friendly, family atmosphere. Both finishes will be judged on the stadium?s track.

There will also be a children?s race in Narbonne?s large sports park. This event is open to all, from the youngest to the most experienced, in October, when the days are still beautiful and the weather is ideal for leisure activities in the Aude region.

Bienvenidos a una carrera de récord. Con sus dos recorridos homologados por la FFA (5 y 10 km), las Foulées du Parc aspiran a convertirse en una carrera de referencia en el sur de Francia.

Además de ofrecerte una carrera ideal para batir tu marca personal, los organizadores te acogen en el Parc des Sports et de l’Amitié de Narbona en un ambiente familiar y acogedor. Las dos llegadas se juzgarán en la pista de atletismo del estadio principal.

También habrá una carrera infantil en el gran parque deportivo de Narbona. Este evento está abierto a todos, desde los más jóvenes a los más experimentados, en octubre, cuando los días siguen siendo bonitos y el tiempo favorable para las actividades de ocio en el Aude.

Willkommen bei einem Rekordlauf. Mit diesen beiden Strecken (5 und 10 km), die mit dem FFA-Label ausgezeichnet sind, wollen die Foulées du Parc zu den Referenzläufen in Südfrankreich werden.

Die Organisation bietet Ihnen nicht nur einen idealen Lauf, um Ihren persönlichen Rekord zu brechen, sondern empfängt Sie auch in einem familiären und freundlichen Rahmen auf dem Gelände des Parc des Sport et de l’Amitié in Narbonne. Die beiden Zieleinläufe werden auf der Leichtathletikbahn des Stade d’honneur ausgetragen.

Es gibt auch einen Kinderlauf im großen Sportpark von Narbonne. Die Veranstaltung ist für alle offen, von den Jüngsten bis zu den Erfahrensten, und das im Oktober, wenn die Tage noch schön sind und das Wetter im Aude für Freizeitaktivitäten geeignet ist.

Mise à jour le 2023-09-27 par A.D.T. de l’Aude / OT – Côte du Midi