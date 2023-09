L’ÉCHAPPÉE VIASSOISE 4 Avenue Pierre Castel Vias, 24 septembre 2023, Vias.

Vias,Hérault

Ce défi sportif, concocté par l’association Vias Trail Running, propose plusieurs formats :

11km solo

11km en relais (2 x 5,5km)

21km – Semi Marathon

Courses Enfants (gratuit – sans inscription).

2023-09-24 09:30:00 fin : 2023-09-24 . EUR.

4 Avenue Pierre Castel

Vias 34450 Hérault Occitanie



This sporting challenge, concocted by the Vias Trail Running association, offers several formats:

11km solo

11km relay (2 x 5.5km)

21km – Half Marathon

Children’s races (free – no registration required)

Este reto deportivo, ideado por la asociación Vias Trail Running, ofrece varios formatos:

11km en solitario

11km relevos (2 x 5,5km)

21km – Media Maratón

Carreras infantiles (gratuitas – no es necesario inscribirse)

Diese sportliche Herausforderung, die vom Verein Vias Trail Running ausgeheckt wurde, bietet mehrere Formate an:

11km solo

11km – Staffel (2 x 5,5km)

21km – Halbmarathon

Kinderläufe (kostenlos – ohne Anmeldung)

