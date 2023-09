CONFÉRENCE:« L’ART D’ACTIVER LES ARCHIVES » 4 avenue pierre Blanck Épinal, 1 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

En lien avec son travail « Konstellation Benjamin », exposé à La Lune en parachute dans le cadre du projet collectif Par-delà, Arno Gisinger nous propose un dialogue entre les méthodes de l’historien·ne et celles de l’artiste qui travaillent sur l’activation et l’interprétation des sources.

Pour faire échos aux fonds d’archives consultées par Arno Gisinger, Jacques Grasser reviendra ensuite sur une histoire locale importante mais méconnue : la mémoire du quartier de la Vierge à Épinal, liée à la violence et aux frontières de la Seconde Guerre mondiale.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 17:30:00 fin : 2023-12-01 18:30:00. 0 EUR.

4 avenue pierre Blanck Archives départementales des Vosges

Épinal 88000 Vosges Grand Est



In connection with his work « Konstellation Benjamin », exhibited at La Lune en parachute as part of the collective project Par-delà, Arno Gisinger proposes a dialogue between the methods of the historian and those of the artist, working on the activation and interpretation of sources.

Echoing the archives consulted by Arno Gisinger, Jacques Grasser will then return to an important but little-known local history: the memory of Épinal?s Vierge district, linked to the violence and frontiers of the Second World War.

A propósito de su obra « Konstellation Benjamin », expuesta en La Lune en parachute en el marco del proyecto colectivo Par-delà, Arno Gisinger nos invita a entablar un diálogo entre los métodos del historiador y los del artista, que trabajan sobre la activación y la interpretación de las fuentes.

Haciéndose eco de los archivos consultados por Arno Gisinger, Jacques Grasser volverá a continuación la mirada hacia una historia local importante pero poco conocida: la memoria del barrio Vierge de Épinal, vinculada a la violencia y las fronteras de la Segunda Guerra Mundial.

In Verbindung mit seiner Arbeit « Konstellation Benjamin », die in La Lune en parachute im Rahmen des kollektiven Projekts Par-delà ausgestellt wurde, schlägt uns Arno Gisinger einen Dialog zwischen den Methoden des Historikers und des Künstlers vor, die mit der Aktivierung und Interpretation von Quellen arbeiten.

Als Echo auf die von Arno Gisinger konsultierten Archivbestände wird Jacques Grasser anschließend auf eine wichtige, aber unbekannte lokale Geschichte eingehen: die Erinnerung des Quartier de la Vierge in Épinal, die mit der Gewalt und den Grenzen des Zweiten Weltkriegs verbunden ist.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT EPINAL ET SA REGION