VOS ARCHIVES FONT L’HISTOIRE DU SPORT: À VOS MARQUES, PRÊT? ARCHIVEZ! 4 avenue pierre Blanck Épinal, 30 octobre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les Archives départementales des Vosges prennent part à la grande collecte nationale autour du sport. Ainsi, du 30 octobre au 10 novembre 2023, les vosgiens sont invités à confier leurs archives personnelles relatives au cyclisme, à la randonnée, au ski, aux Archives départementales afin d’en garantir la conservation pour les générations futures et l’accessibilité de tous, pour écrire l’Histoire. Sportifs ou passionnés de sport, venez donner (ou prêter pour numérisation) vos documents iconographiques: photographies, affiches, tickets, dépliants, programmes, supports d’information de club, etc. Les personnes désirant participer à cette démarche de mémoire individuelle et collective sont invitées à prendre rendez-vous auprès des Archives départementales. Les documents feront l’objet d’un travail d’identification, d’indexation et de valorisation, afin de préserver et de documenter l’histoire sportive du département.

sur rendez-vous (vosges-archives@vosges.fr – 03.29.81.80.70). Tout public

Vendredi 2023-10-30 08:30:00 fin : 2023-11-10 17:00:00. 0 EUR.

4 avenue pierre Blanck Archives départementales des Vosges

Épinal 88000 Vosges Grand Est



In the run-up to the 2024 Olympic and Paralympic Games, the Archives départementales des Vosges is taking part in the major national sports collection. From October 30 to November 10, 2023, Vosges residents are invited to entrust their personal archives relating to cycling, hiking and skiing to the Archives départementales, so that they can be preserved for future generations and made accessible to all, in order to write history. Sportsmen and sportswomen or sports enthusiasts, come and donate (or lend for digitization) your iconographic documents: photographs, posters, tickets, leaflets, programs, club information material, and so on. Anyone wishing to take part in this process of individual and collective remembrance is invited to make an appointment with the Archives départementales. The documents will be identified, indexed and enhanced, in order to preserve and document the department?s sporting history.

by appointment (vosges-archives@vosges.fr ? 03.29.81.80.70)

En vísperas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024, los Archivos Departamentales de los Vosgos participan en una gran recogida nacional de archivos relacionados con el deporte. Del 30 de octubre al 10 de noviembre de 2023, los habitantes de los Vosgos están invitados a confiar sus archivos personales relacionados con el ciclismo, el senderismo y el esquí a los Archivos Departamentales, con el fin de preservarlos para las generaciones futuras y hacerlos accesibles a todos, para contribuir a escribir la historia. Si es usted deportista, venga a donar (o a prestar para su digitalización) sus documentos iconográficos: fotografías, carteles, entradas, folletos, programas, material informativo de los clubes, etc. Todas las personas que deseen participar en este proceso de memoria individual y colectiva están invitadas a concertar una cita en los Archivos Departamentales. Los documentos se identificarán, indexarán y utilizarán para preservar y documentar la historia deportiva del departamento.

con cita previa (vosges-archives@vosges.fr ? 03.29.81.80.70)

Im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 nimmt das Archives départementales des Vosges an einer großen nationalen Sammlung zum Thema Sport teil. Vom 30. Oktober bis zum 10. November 2023 sind die Vogesen eingeladen, ihre persönlichen Archive, die mit Radfahren, Wandern und Skifahren zu tun haben, dem Departementsarchiv anzuvertrauen, damit sie für zukünftige Generationen erhalten bleiben und für alle zugänglich sind, um Geschichte zu schreiben. Sportler oder Sportbegeisterte können ihre ikonografischen Dokumente spenden (oder zur Digitalisierung ausleihen): Fotografien, Plakate, Eintrittskarten, Faltblätter, Programme, Informationsmaterial von Vereinen etc. Personen, die sich an diesem individuellen und kollektiven Erinnerungsprozess beteiligen möchten, werden gebeten, einen Termin mit dem Archives départementales zu vereinbaren. Die Dokumente werden identifiziert, indexiert und bewertet, um die Sportgeschichte des Departements zu bewahren und zu dokumentieren.

nach Vereinbarung (vosges-archives@vosges.fr ? 03.29.81.80.70)

