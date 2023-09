LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE 1904-1905, VUE PAR L’IMAGERIE JAPONAISE ET ALLEMANDE CONTEMPORAINE 4 avenue pierre Blanck Épinal, 3 octobre 2023, Épinal.

La guerre russo-japonaise de 1904-1905, vue par l’imagerie japonaise et allemande contemporaine

Conférence par Philippe Alexandre, professeur émérite

La guerre russo-japonaise de 1904/1905 a provoqué un choc dans l’opinion publique internationale : une grande puissance était vaincue par une jeune puissance asiatique. L’évènement fut relaté dans les imageries populaires japonaise dans la tradition du ukio-e et allemande dans l’esprit des vieilles séries napoléoniennes. L’alliance franco-russe a rendu les imagiers français plus prudents dans leur traitement iconographique.. Tout public

The Russo-Japanese War of 1904-1905, as seen in contemporary Japanese and German imagery

Lecture by Philippe Alexandre, Professor Emeritus

The Russo-Japanese War of 1904/1905 provoked a shock in international public opinion: a great power was defeated by a young Asian power. The event was portrayed in Japanese popular imagery in the ukio-e tradition, and in German in the spirit of the old Napoleonic series. The Franco-Russian alliance made French imagiers more cautious in their iconographic treatment.

La guerra ruso-japonesa de 1904-1905 en la imaginería contemporánea japonesa y alemana

Conferencia de Philippe Alexandre, Profesor Emérito

La guerra ruso-japonesa de 1904/1905 provocó una conmoción en la opinión pública internacional: una gran potencia era derrotada por una joven potencia asiática. El acontecimiento fue retratado en la imaginería popular en Japón en la tradición ukio-e y en Alemania en el espíritu de la antigua serie napoleónica. La alianza franco-rusa hizo que los imagineros franceses fueran más prudentes en su tratamiento iconográfico.

Der Russisch-Japanische Krieg von 1904-1905 aus der Sicht zeitgenössischer japanischer und deutscher Bilder

Vortrag von Philippe Alexandre, emeritierter Professor

Der Russisch-Japanische Krieg von 1904/1905 löste in der internationalen Öffentlichkeit einen Schock aus: Eine Großmacht wurde von einer jungen asiatischen Macht besiegt. Das Ereignis wurde in der japanischen Volksbildsprache in der Tradition des ukio-e und in der deutschen im Geiste der alten napoleonischen Serien nacherzählt. Die französisch-russische Allianz führte dazu, dass die französischen Bildermacher in ihrer ikonografischen Behandlung vorsichtiger wurden.

