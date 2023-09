EXPOSITION ROTULUS: UN PATRIMOINE MÉDIÉVAL À DÉROULER 4 avenue pierre Blanck Épinal, 15 septembre 2023, Épinal.

Châteaux-forts, batailles, chevaliers sont certaines idées que l’on peut avoir sur le Moyen-âge.

Mais qu’en est-il de l’écrit ? De la manière de conserver un acte de vente, un titre de propriété, un procès, une liste de biens. L’exposition Rotulus, un patrimoine médiéval à dérouler, fruit d’un travail de recherche l’Université de Lorraine et du CRULH de Nancy-Metz, se propose de nous faire découvrir des manuscrits en rouleaux des XIe et XIIIe siècles. Et pour l’occasion, les Archives départementales sortiront de leur collection 5 rouleaux et de nombreux documents méconnus et proposeront des ateliers de calligraphie aux petits et grands.. Tout public

Vendredi 2023-09-15 08:30:00 fin : 2023-12-06 17:00:00. 0 EUR.

4 avenue pierre Blanck ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES VOSGES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



Castles, battles, knights: these are just some of the ideas we have about the Middle Ages.

But what about the written word? How to preserve a bill of sale, a title deed, a lawsuit, a list of possessions? The exhibition Rotulus, un patrimoine médiéval à dérouler, the fruit of research by the Université de Lorraine and the CRULH de Nancy-Metz, presents scroll manuscripts from the 11th and 13th centuries. To mark the occasion, the Archives Départementales will be bringing out 5 scrolls from their collection, as well as a number of little-known documents, and offering calligraphy workshops for young and old alike.

Castillos, batallas y caballeros son sólo algunas de las ideas que tenemos sobre la Edad Media.

Pero, ¿qué hay de la palabra escrita? ¿Cómo se conservaba un contrato de compraventa, un título de propiedad, un proceso judicial o una lista de posesiones? La exposición Rotulus, un patrimoine médiéval à dérouler, fruto de las investigaciones de la Universidad de Lorena y del CRULH de Nancy-Metz, se centra en los manuscritos en pergamino de los siglos XI y XIII. Con este motivo, los Archivos Departamentales presentarán 5 pergaminos de su colección, así como algunos documentos poco conocidos, y ofrecerán talleres de caligrafía para grandes y pequeños.

Burgen, Schlösser, Schlachten und Ritter sind einige der Vorstellungen, die man über das Mittelalter haben kann.

Aber was ist mit dem geschriebenen Wort? Wie man einen Kaufvertrag, eine Urkunde, einen Prozess oder eine Liste von Besitztümern aufbewahrt. Die Ausstellung Rotulus, ein mittelalterliches Erbe zum Ausrollen, die aus einer Forschungsarbeit der Université de Lorraine und des CRULH Nancy-Metz hervorgegangen ist, zeigt uns Rollenhandschriften aus dem 11. und 13. Das Archives départementales wird zu diesem Anlass 5 Rollen und zahlreiche unbekannte Dokumente aus seiner Sammlung hervorholen und Kalligraphie-Workshops für Groß und Klein anbieten.

