Bébés Lecteurs 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour, vendredi 12 janvier 2024.

Saint-Amour Jura

Début : 2024-01-12 09:30:00

fin : 2024-01-12

BÉBÉS LECTEURS

Les petits de 0 à 3 ans sont invités avec leurs parents et nounous à suivre une séance de lecture et découvrir les plaisirs des livres. Lectures, comptines, jeux de doigts et bonne humeur sont au programme !

9h30 et 10h15

Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque

4 Avenue Lucien Fèbvre Médiathèque Saint-Amour

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté



