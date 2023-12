Championnat de France D3 de Hockey sur glace: Brive/ Poitiers (Patinoire de Brive) 4 Avenue Léo Lagrange Brive-la-Gaillarde, 9 décembre 2023 17:00, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

samedi 9 décembre à 17h. Buvette, jeux, animations et cadeaux sur place..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

4 Avenue Léo Lagrange

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



saturday, December 9 at 5pm. Refreshments, games, entertainment and gifts on site.

sábado 9 de diciembre a las 17.00 horas. Refrescos, juegos, entretenimiento y regalos in situ.

samstag, den 9. Dezember um 17 Uhr. Getränke, Spiele, Unterhaltung und Geschenke vor Ort.

