Atelier de danses Trad de Patrick Graval Mercredi 19 juin 2024, 20h30 4 avenue Jean Vinatier, Seilhac (19) Gratuit pour les adhérent(e)s

De 20h30 à 22h30.

Patrick Graval (animateur danse) : Poitevin d’origine, Patrick Graval est tombé dans « la marmite à danser » en 1979, autour du répertoire du Poitou et du Berry. A partir de 1985, il anime ponctuellement des ateliers de danse en Poitou. En 1990, il découvre le Limousin et son répertoire musical et dansé. Il s’y installe et, depuis 1998, y anime des ateliers et des stages d’apprentissage de danses du Massif Central et d’ailleurs.

Renseignement CRMTL : Tél. 05 55 27 93 48 – https://crmtl.fr/actions/actions-pedagogiques/les-ateliers-du-crmtl/ateliers-patrick-graval/

2024-06-19T20:30:00+02:00 – 2024-06-19T22:30:00+02:00

