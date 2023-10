« Before » de la Digitale – Giraudoux et le féminisme 4 Avenue Jean Jaurès Bellac, 23 novembre 2023, Bellac.

Deuxième collaboration entre La Digitale et le Théâtre du Cloître pour associer Giraudoux aux conversations artistiques du 21ème siècle. Existe-t-il un lien entre Jean Giraudoux et CalamityJane ? Mauricette Berne, biographe de jean Giraudoux, conversera autour des engagements avant-gardistes du dramaturge, en relation avec ceux portés par le spectacle du soir au Théâtre du Cloître « Go to hell »..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

4 Avenue Jean Jaurès La Digitale

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Second collaboration between La Digitale and Théâtre du Cloître to bring Giraudoux into the artistic conversation of the 21st century. Is there a link between Jean Giraudoux and CalamityJane? Jean Giraudoux biographer Mauricette Berne will discuss the playwright’s avant-garde commitments in relation to those of the Théâtre du Cloître’s evening show « Go to hell ».

Segunda colaboración entre La Digitale y el Théâtre du Cloître para llevar a Giraudoux a la conversación artística del siglo XXI. ¿Existe un vínculo entre Jean Giraudoux y CalamityJane? Mauricette Berne, biógrafa de Jean Giraudoux, hablará de los compromisos vanguardistas del dramaturgo en relación con los del espectáculo nocturno « Vete al infierno » del Théâtre du Cloître.

Zweite Zusammenarbeit zwischen La Digitale und dem Théâtre du Cloître, um Giraudoux mit den künstlerischen Gesprächen des 21. Jahrhunderts in Verbindung zu bringen. Gibt es eine Verbindung zwischen Jean Giraudoux und CalamityJane? Mauricette Berne, Biografin von Jean Giraudoux, wird sich über die avantgardistischen Engagements des Dramatikers unterhalten, die mit denen der Abendvorstellung im Théâtre du Cloître « Go to hell » in Verbindung stehen.

