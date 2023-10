Ouverture exceptionnelle de La Digitale 4 Avenue Jean Jaurès Bellac, 31 octobre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Préparez vos costumes les plus effrayants, vos paquets de bonbons et venez frissonner à La Digitale. Christelle Derré vous contera LE FAUSSAIRE (roman de Jean Blanzat): l’histoire se passe ‘ »une nuit d’hiver, dans un coin de province, le plus loin possible du regard de « l’autre » (…) »

A 17h : rdv à la médiathèque Jean Giraudoux à Bellac pour le début de l’histoire.

A 18h30 : rdv à La Digitale pour la suite des événements! Qu’adviendra-t-il des personnages morts-vivants durant cette fameuse nuit?.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:00:00. EUR.

4 Avenue Jean Jaurès La Digitale

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Get your scariest costumes and candy wrappers ready, and come and shiver at La Digitale. Christelle Derré will tell you LE FAUSSAIRE (novel by Jean Blanzat): the story takes place « on a winter’s night, in a corner of the provinces, as far away as possible from the gaze of ‘the other’ (…) »

At 5pm: meet at the Jean Giraudoux media library in Bellac for the beginning of the story.

At 6.30pm: Rendezvous at La Digitale for the rest of the story! What will happen to the undead characters on that famous night?

Prepare sus disfraces más terroríficos y sus paquetes de caramelos y venga a estremecerse a La Digitale. Christelle Derré le contará LE FAUSSAIRE (novela de Jean Blanzat): la historia se desarrolla « en una noche de invierno, en un rincón provinciano de Francia, lo más lejos posible de la mirada del ‘otro’ (…) »

A las 17:00: encuentro en la mediateca Jean Giraudoux de Bellac para el comienzo de la historia.

A las 18.30: encuentro en La Digitale para el resto de la historia ¿Qué les ocurrirá a los muertos vivientes esa famosa noche?

Packen Sie Ihre gruseligsten Kostüme und Süßigkeiten ein und kommen Sie nach La Digitale, um sich zu gruseln. Christelle Derré wird Ihnen LE FAUSSAIRE (Roman von Jean Blanzat) erzählen: Die Geschichte spielt « in einer Winternacht, in einer Ecke der Provinz, möglichst weit entfernt vom Blick des « Anderen » (…) »

Um 17 Uhr: Treffpunkt in der Mediathek Jean Giraudoux in Bellac für den Beginn der Geschichte.

Um 18:30 Uhr: Treffpunkt in La Digitale für die Fortsetzung der Ereignisse! Was passiert mit den untoten Figuren in dieser Nacht?

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Pays du Haut Limousin