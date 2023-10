« Before » de la Digitale – Giraudoux et le féminisme 4 Avenue Jean Jaurès Bellac, 20 octobre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

La Digitale – Maison natale de Jan Giraudoux convie des spécialistes de l’œuvre de Jen Giraudoux pour associer celle-ci aux thématiques du théâtre de notre époque. En octobre, premiers échanges autour d’un spectacle programmé au Théâtre du Cloître le 7 décembre prochain : Foi amour espérance, de Ödön von Horváth. Après une présentation de ce spectacle, les intervenant aborderont les réactions de 3 artistes d’exception face au totalitarisme du 20ème siècle : Ödön von Horváth et Stefan Zweig seront reliés à Jean Giraudoux pour mieux comprendre les engagements de ce dernier dans l’entre-deux-guerres..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

4 Avenue Jean Jaurès La Digitale

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Digitale – Maison natale de Jan Giraudoux invites specialists in Jen Giraudoux’s work to link it to contemporary theater themes. In October, the first exchanges will focus on a show scheduled for December 7 at the Théâtre du Cloître: Foi amour espérance, by Ödön von Horváth. After a presentation of the show, the speakers will discuss the reactions of 3 exceptional artists to the totalitarianism of the 20th century: Ödön von Horváth and Stefan Zweig will be linked to Jean Giraudoux to better understand the latter’s commitments between the wars.

La Digitale – Maison natale de Jan Giraudoux invita a especialistas en la obra de Jen Giraudoux a debatir sobre temas de teatro contemporáneo. En octubre, los primeros debates se centrarán en un espectáculo programado para el 7 de diciembre en el Théâtre du Cloître: Foi amour espérance, de Ödön von Horváth. Tras la presentación del espectáculo, los ponentes analizarán las reacciones de 3 artistas excepcionales ante el totalitarismo del siglo XX: Ödön von Horváth y Stefan Zweig se relacionarán con Jean Giraudoux para comprender mejor los compromisos de este último en el periodo de entreguerras.

La Digitale – Geburtshaus von Jan Giraudoux lädt Spezialisten für das Werk von Jen Giraudoux ein, um dieses mit den Themen des Theaters unserer Zeit in Verbindung zu bringen. Im Oktober werden erste Gespräche über ein Stück geführt, das am 7. Dezember im Théâtre du Cloître aufgeführt wird: Foi amour espérance (Glaube Liebe Hoffnung) von Ödön von Horváth. Nach einer Vorstellung des Stücks werden die Referenten die Reaktionen dreier außergewöhnlicher Künstler auf den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts erörtern: Ödön von Horváth und Stefan Zweig werden mit Jean Giraudoux in Verbindung gebracht, um dessen Engagement in der Zwischenkriegszeit besser zu verstehen.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pays du Haut Limousin