Banquet de clôture de la Tournée des Monts 4 Avenue Jean Jaurès Bellac, 31 août 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Apportez salades, tartes, desserts ou spécialités maison pour compléter le buffet à partager..

2023-08-31 fin : 2023-08-31 15:00:00. .

4 Avenue Jean Jaurès La Digitale

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Bring your own salads, pies, desserts or homemade specialities to complete the buffet.

Traiga sus propias ensaladas, tartas, postres o especialidades caseras para completar el bufé.

Bringen Sie Salate, Kuchen, Desserts oder hausgemachte Spezialitäten mit, um das Buffet zum Teilen zu ergänzen.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Pays du Haut Limousin